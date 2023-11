Benfica-Inter, Joao Mario ROSICA a fine partita

Joao Mario è andato a segno con una tripletta nel primo tempo di Benfica-Inter, che ha festeggiato con grande entusiasmo, nonostante il suo passato in nerazzurro. Alla fine, però, il boccone gli è andato di traverso, vista la rimonta della squadra di Inzaghi nella ripresa.

E il portoghese non l’ha presa per niente bene, come raccontato da Sky Sport. Infatti, quando a fine gara un compagno è andato a consegnargli il pallone per i 3 gol, come da consuetudine, l’ex Inter non ne ha voluto sapere di tenerlo, provando prima a darlo a un compagno e poi buttandolo a terra.