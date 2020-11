TMW – Benzema ancora in dubbio per l’Inter, si allena da solo a Valdebebas

Karim Benzema rimane in dubbio per la sfida di Champions League contro l’Inter: l’attaccante francese ex Olympique Lione, infatti, secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, continua ad allenarsi da solo a Valdebebas, in attesa di sviluppi sulle sue condizioni fisiche in vista della trasferta di San Siro.

La gara di Champions League tra nerazzurri e Blancos è prevista per il 25 novembre prossimo alle ore 21. La squadra allenata da Zinedine Zidane cerca un riscatto dopo il pareggio esterno contro il Villarreal: oggi hanno effettuato un lavoro di scarico, ma il numero 9 era assente alla seduta di gruppo.

