L’Inter di Antonio Conte riesce con non poche difficoltà a vincere la sfida di San Siro in programma alle 15 odierne contro il Torino, per 4-2. Dopo essere andati in svantaggio con le reti di Zaza ed Ansaldi, i nerazzurri si sono risvegliati grazie al gol di Sanchez, alla doppietta di Lukaku ed alla quarta rete definitiva di Lautaro Martinez. Guarda gli highlights del match:

