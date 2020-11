De Zerbi tiene i piedi per terra in vista di Sassuolo-Inter: “Ci vorrà coraggio”

Il Sassuolo, in attesa di Napoli-Milan, si gode la vetta solitaria della classifica e la nomea di nuova mina vagante del campionato, con un gioco spumeggiante che genera tante reti. I neroverdi saranno i prossimi avversari dell’Inter di Antonio Conte, sofferente ma tornata di nuovo alla vittoria contro il Torino.

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha commentato così dopo la vittoria odierna contro l’Hellas Verona ai microfoni di Sky: “Scudetto? Dobbiamo fare valutazioni sensate e serie, ci sono livelli a cui non possiamo ambire. Non vogliamo fermarci e ci piace vincere, ma ci sono squadre più attrezzate di noi, costruite per certi obbiettivi. Noi dobbiamo solo cercare di toglierci più soddisfazioni possibili”.

“La sfida con l’Inter? La prepareremo come sempre al meglio, senza nulla togliere al coraggio che dovremo avere per fare il risultato”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<