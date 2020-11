Inter-Torino, Lukaku e l’esultanza con Lautaro: “Ve la spiego. Io e Hakimi giochiamo…”

Romelu Lukaku ha deciso la vittoria dei nerazzurri contro il Torino con una sua doppietta, oltre alle reti di Lautaro Martinez ed Alexis Sanchez. In particolare, in occasione del 4-2 dell’ex Racing, l’argentino ed il belga hanno sfoderato un’esultanza a dir poco peculiare: l’ha spiegata l’ex United ai microfoni di Dazn.

Ecco, quindi, la particolare spiegazione per l’esultanza in occasione del gol dell’argentino: “Giochiamo ad un gioco di guerra. Anche lui vuole iniziare a giocare con me ed Hakimi a Call of Duty“.

