Nazionale – Berardi e Caputo lasciano il ritiro azzurro: recuperano per Inter-Sassuolo?

La notizia è una, anche se – qui – interessa per due terzi. Il dato di cronaca, anzitutto: Domenico Berardi, Francesco Caputo e Giorgio Chiellini (calciatori sino a oggi impegnati con la Nazionale per gli impegni delle qualificazioni ai Mondiali) domani mattina lasceranno il ritiro azzurro tutti e tre per infortunio, e faranno ritorno nei rispettivi club: il Sassuolo per i primi due, la Juventus per il terzo. La notizia – secca – è questa, ma a far accendere i riflettori sulle cose di casa Inter è anzitutto la parte relativa a Berardi e Caputo, e non potrebbe essere diversamente.

Dalla Pinetina, infatti, Antonio Conte monitora la situazione relativa ai due calciatori in attesa di capire che rilievo assumeranno i rispettivi problemi fisici: non va dimenticato che il prossimo 7 aprile l’Inter affronterà il Sassuolo a San Siro per recuperare la sfida saltata nell’ultimo turno di campionato, e l’attesa è rivolta a capire se i due uomini di De Zerbi saranno o meno della partita. Un’eventuale assenza, ovviamente, rappresenterebbe una buona notizia per l’Inter: il pensiero è cinico, la realtà è questa e – come tale – è delle più crude.

