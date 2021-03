Ogunjimi (Ex Gent): “Lukaku è il più grande attaccante belga di sempre”

Marvin Ogunjimi, ex attaccante del Gent ora svincolato, ha parlato ai microfoni di Eleven Sports di un suo connazionale che i tifosi dell’Inter conoscono molto bene: Romelu Lukaku. Il colosso nerazzurro infatti nelle ultime 2 stagioni è cresciuto moltissimo, raccogliendo parecchi consensi, tra cui anche quello del connazionale.

Ogunjimi ha dichiarato: “Tutti qui sapevamo Romelu ce l’avrebbe fatta. Anche nei periodi in cui ha faticato, quando tutti dicevano che non era in grado di stoppare la palla. Io non ho mai dubitato, uno che fa almeno 15-16 goal a stagione in Belgio, Inghilterra e Italia non è un attaccante qualsiasi. Sono felice per quello che sta dimostrando e raccogliendo, le critiche che ha subito erano sbagliate. Ma non mi sorprende la sua esplosione: per me è l’attaccante belga più forte di tutti i tempi”.

