Qualificazioni Coppa d’Africa, 90 minuti per Hakimi con il Marocco

Partita opaca e senza guizzi quella tra Mauritania e Marocco, valevole per la quinta giornata di qualificazione alla prossima Coppa d’Africa. Nonostante la partenza ritardata per il ritiro della nazionale del Nord Africa, Achraf Hakimi, esterno destro dell’Inter, è partito titolare.

Per la freccia di Antonio Conte 90 minuti in campo, senza però nessuno spunto particolare in grado di sbloccare la partita. Stop non particolarmente doloroso per il Marocco, che resta comunque saldamente al comando del girone di cui è la grande favorita. La qualificazione al trofeo continentale è già in tasca e le rivali non fanno paura. Le altre componenti infatti sono molto al di sotto del suo livello tecnico: Mauritania, Burundi e Repubblica Centraficana.

