Inter, il ritorno di Steven Zhang: ad aprile a Milano per sbloccare i rinnovi

Nonostante il futuro societario non sia ancora del tutto chiaro, Steven Zhang scenderà a breve in campo in prima persona per prendere di nuovo in mano le redini della squadra. Il giovane rampollo del gruppo Suning, da sempre grande tifoso del club e molto legato al progetto, è ancora molto coinvolto, nonostante le nuove rigide direttive del Governo Cinese.

A metà aprile, secondo quanto riportato da TMW, il giovane presidente tornerà a Milano per risolvere le questioni spinose relative ai tanti rinnovi di contratto importanti ancora in sospeso. Sul tavolo i prolungamenti di pilastri come D’Ambrosio, Lautaro Martinez, Bastoni, De Vrij e Handanovic, così come di giovani promettenti come Agoumé.

Tutte operazioni praticamente concluse e messe in ghiaccio, ma non ancora ufficializzate anche per l’incertezza intorno alla prossima proprietà. L’arrivo di Zhang però sarà proprio volto in questa direzione: riaffermare il comando di Suning e riconsolidare il progetto tecnico.

GIOCA AL NOSTRO QUIZ SULL’INTER 2020/2021>>>