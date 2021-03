Social – Maicon e l’amore infinito per l’Inter: “Non ci sono parole”

Maicon, fenomenale terzino destro dell’Inter del Triplete e arma in più della squadra di Mourinho, non dimentica il proprio amore per i colori nerazzurri. A pochi giorni dall’anniversario della premiazione ricevuta al Meazza da Inter Forever, il brasiliano, attualmente militante nel Sona in Serie D, ha deciso di mostrare il proprio affetto alla squadra ed ai tifosi.

Sul proprio profilo Instagram infatti, ‘Il Colosso’ ha pubblicato una fotografia di quella magica sera, mentre saluta il pubblico e si batte il petto. La didascalia, brevissima ma di impatto, lascia intendere molto dell’amore che ancora prova per l’Inter ed i tifosi: “Non ci sono parole❤️