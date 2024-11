Bergomi ‘boccia’ Taremi: “Non è nei meccanismi Inter”

Ci si aspettava che Mehdi Taremi partisse titolare in Inter-Venezia, invece Simone Inzaghi ha deciso di affidarsi nuovamente alla coppia composta da Lautaro Martinez e Marcus Thuram. L’iraniano avrà con tutta probabilità una chance dall’inizio contro l’Arsenal, ma il suo rendimento unito al minutaggio inferiore alle aspettartive spinge già a qualche riflessione, fra cui quella di Beppe Bergomi espressa ieri durante Sky Calcio Club:

“Tutti ci aspettavamo di più da Taremi. A inizio ritiro era protagonista, è vero che erano solo amichevoli ma si vedeva che era protagonista. Però non c’erano gli altri (Lautaro e Thuram, ndr). Ora ho la sensazione che non sia proprio dentro i mecanismi. Giocherà in coppa, come successo l’anno scorso con gli attaccanti di riserva“.