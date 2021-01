Inter-Milan, Bergomi (Inter TV): “La gara di oggi può dare la svolta alla stagione. Il derby di campionato? Quella di oggi è un’Inter diversa”

Mancano pochi minuti al fischio d’inizio del derby di Coppa Italia tra Inter e Milan. Una gara che vede le due compagini arrivare in due stati di forma differenti. I nerazzurri delusi dal pareggio in campionato contro l’Udinese, i rossoneri sono reduci invece dal pesante ko interno contro l’Atalanta. Un match che può quindi valere tanto, non solo per il raggiungimento della semifinale nel torneo, ma anche in termini di morale in vista del proseguo della stagione.

A presentare la partita ai microfoni di InterTV ci ha pensato l’ex calciatore e capitano nerazzurro Giuseppe Bergomi. Ecco le sue parole: “La gara di oggi ha un grande significato perché arriva in un momento particolare della stagione. Ora bisogna dare un segnale. Finora non ci ha visti protagonisti in Europa ma bene in campionato. Mentre i cugini stanno facendo bene in tutte le competizioni.”.

La prima rete in carriera contro il Milan – “Fu una grande gioia. Stavamo perdendo 2-1 e ho segnato di sinistro facendo passare il turno alla squadra. Quell’anno vincemmo poi la Coppa contro il Torino. È un bellissimo ricordo”.

Avanzare in Coppa Italia – “Sono dell’idea che bisogna andare avanti in tutte le competizioni, perché da motivazioni e fa in modo che tutti i giocatori possono trovare spazio. L’Inter è nella parte più dura del tabellone, ma bisogna cercare di avanzare”.

Duello col Milan – “Ha un grande valore. Nel derby di campionato l’Inter offriva un calcio diverso, ora ha cambiato atteggiamento. Oggi bisogna avere coraggio di accettare l’1 contro 1 e stare addosso a Ibra per cercare di portarla a casa”.

