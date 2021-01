Inter-Milan, Skriniar (Rai): “Loro in un buon momento, Ibrahimovic pericolo numero uno”

Il derby è sempre una gara speciale e ogni previsione può essere quella giusta. Tra pochi minuti l’Inter affronterà il Milan, nei quarti di finale di Coppa Italia. Una sfida da dentro o fuori, che Antonio Conte non vuole perdere per continuare il cammino nella competizione. Ai microfoni della Rai è intervenuto Milan Skriniar, presentando il match che inizierà alle 20:45.

Queste le sue parole: “Il Milan è in un buon momento e ha grandi giocatori, tra cui Zlatan Ibrahimovic. Dobbiamo cercare di fermarlo, anche se non sarà facile. Se cogliamo andare avanti in Coppa Italia, dobbiamo essere bravi nel farlo”.

