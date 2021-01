Inter-Milan, Marotta (Rai): “Lottiamo per lo scudetto, sarebbe una bugia dire il contrario. La squalifica di Conte? Non faremo ricorso”

Mancano pochi minuti al fischio d’inizio del derby di Coppa Italia tra Inter e Milan. Una gara che vede le due compagini arrivare in due stati di forma differenti. I nerazzurri delusi dal pareggio in campionato contro l’Udinese, i rossoneri sono reduci invece dal pesante ko interno contro l’Atalanta. Un match che può quindi valere tanto, non solo per il raggiungimento della semifinale nel torneo, ma anche in termini di morale in vista del proseguo della stagione.

A presentare la partita ai microfoni della Rai ci ha pensato l’amministratore delegato per l’area sport dell’Inter Giuseppe Marotta. Ecco le sue parole: “Abbiamo l’obbligo di dare il massimo in ogni partita, dire che non puntiamo allo Scudetto sarebbe una bugia. Le squalifiche Conte-Oriali? Sono situazioni che capitano nel mondo del calcio, sono tensioni normali per chi vive nel recinto di gioco. Abbiamo deciso comunque di non fare ricorso”.

