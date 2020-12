Biasin: “Gomez? E’ un’opportunità, ma Percassi non lo regala. Per De Paul la vedo difficile”

Biasin, noto giornalista e tifoso dell’Inter, è intervenuto a Tutti Convocati per parlare della possibilità di vedere Papu Se si libera a zero è un conto. So che a Conte e all’Inter piace molto De Paul , ma per l’Inter la vedo difficile“. Fabrizio, noto giornalista e tifoso dell’, è intervenuto a Tutti Convocati per parlare della possibilità di vedere Papu Gomez , centrocampista dell’Atalanta, con la maglia nerazzurra di Milano dopo la rottura con il suo club attuale. Ecco le sue parole: “Papu Gomez all’Inter? E’ un’opportunità, ma Percassi non è lì a regalarlo.

Poi, si è soffermato sulle richieste che si fanno all’Inter per l’anno nuovo: “ Quello che si chiede è che nell’Inter ci sia un minimo di serenità in più in generale, ci sono tutte le possibilità per fare benissimo. Quindi adesso un mezzo sorriso vero, non finto, non ci starebbe male“.