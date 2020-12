Eto’o: “Mou o Guardiola? Preferisco il primo. Il Triplete con l’Inter è stato qualcosa di speciale”

Samuel Eto’o, ex attaccante dell’Inter, ha parlato a SportBible dei due Triplete vinti con l’Inter di José Mourinho e il Barcellona di Pep Guardiola, soffermandosi anche sul paragone tra i due allenatori. Ecco le sue parole: “Non credo che si possa dire che l’uno o l’altro sia migliore. È una questione di stile, ognuno ha il proprio stile, io preferisco José Mourinho. Sono più affine allo stile di Mourinho, ma Pep Guardiola è un allenatore di alto livello, quindi non credo che si possa prendere una decisione“.

“Ma posso dirti che non c’è nessun altro allenatore, nessun altro allenatore, che riuscirà a motivare i suoi giocatori come fa Mourinho. Ora ci sono più allenatori, ognuno con il proprio stile; ma in termini di motivazione, ad ottenere il massimo dai loro giocatori è Jose Mourinho. Per me il Triplete con Mou è stato qualcosa di speciale“.

