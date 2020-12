The Guardian – 100 migliori giocatori del 2020: diversi nerazzurri in lista

Il quotidiano inglese The Guardian ha stilato la lista dei migliori 100 calciatori del 2020 tra quelli che si sono messi in mostra in modo particolare. Il primo della lista è Robert Lewandowski che ha vinto il Triplete con il Bayern Monaco. Segue Lionel Messi e poi Cristiano Ronaldo. Nei 100 giocatori migliori del 2020 ci sono anche diversi calciatori dell’Inter che in estate hanno raggiunto la finale di Europa League, poi persa contro il Siviglia.

Il primo nella lista è Romelu Lukaku, al 19esimo posto, alle spalle di Alexander-Arnold e davanti a Harry Kane. Al 44esimo posto troviamo Lautaro Martinez, altro attaccante dell’Inter, alle spalle di Firmino e davanti ad Ansu Fati. Segue Achraf Hakimi, al 76esimo posto, che, però, per una parte dell’anno 2020 ha giocato con il Borussia Dortmund. Al 92esimo posto troviamo Nicolò Barella, unico italiano, insieme a Ciro Immobile 24esimo, in lista.

Tra i calciatori che militano in Italia presenti in lista ci sono anche gli atalantini Gomez, Ilicic, Gosens e Zapata, il milanista Ibrahimovic, i napoletani Koulibaly e Mertens, gli juventuni de Ligt e Morata e il laziale Luis Alberto.

