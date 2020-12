L’Equipe – Il PSG ha scelto Pochettino: firma in arrivo. Si riapre lo scambio Eriksen-Paredes con l’Inter

Se si pensava fino a poche ore fa che Christian Eriksen potesse finire nuovamente in Premier League dopo la stagione fallimentare all’Inter, una svolta improvvisa in casa Paris Saint Germain potrebbe aver cambiato una volta per tutte il destino del calciatore. L’esonero improvviso che ha portato all’addio di Thomas Tuchel nella giornata di ieri, consentirà infatti a Mauricio Pochettino di tornare in panchina a più di un anno dall’esonero del Tottenham. Come confermato stamattina sulle pagine de L’Equipe, l’argentino è già stato indicato dalla società come successore del tecnico tedesco e verrà ufficializzato a breve.

Una mossa che potrebbe incidere sul destino di Christian Eriksen, calciatore che con Pochettino ha lavorato con successo per diverse stagioni. Col danese messo ufficialmente in vendita dall’Inter e a fronte dell’ampia disponibilità economica del club francese, appare scontato che l’ex Tottenham chieda il trequartista alla dirigenza come primo regalo in vista del mercato di gennaio. I nerazzurri cercheranno soprattutto di spingere sulla cessione a titolo definitivo, ma non si esclude che possa essere fatto anche il nome di Leandro Paredes nell’ambito di uno scambio che i due club avevano già tentato lo scorso settembre tra il centrocampista argentino e Brozovic.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<