Mercato – Inter, Conte rinuncia a Marcos Alonso? In Spagna danno per fatto il ritorno il Liga

Antonio Conte potrebbe dover rinunciare al sogno Marcos Alonso in vista della finestra di calciomercato del prossimo gennaio. L’esterno spagnolo, secondo quanto riferito in Spagna dalle ultime indiscrezioni del Chiringuito, dovrebbe essere ad un passo dal ritorno il Liga dopo aver lasciato il Real Madrid nel 2010. L’esterno di proprietà del Chelsea, finito ai margini del progetto sportivo londinese da diverso tempo, potrebbe nuovamente far ritorno nella capitale, ma stavolta su sponda Atletico.

Per quanto riguarda i contorni della trattativa, l’ex Fiorentina dovrebbe trasferirsi inizialmente in prestito, con l’Atletico Madrid che si farà carico del 50% dell’ingaggio che il calciatore percepisce complessivamente al Chelsea. Successivamente, invece, i due club si metteranno nuovamente attorno ad un tavolo la prossima estate quando la stagione sarà finita, per trovare un eventuale accordo sulla cessione a titolo definitivo. Qualora l’operazione venisse confermata, l’Inter non solo direbbe addio a Marcos Alonso, ma potrebbe sfumare anche Emerson Palmieri come obiettivo sulla fascia sinistra dal momento che ai Blues rimarrebbe il solo Chilwell.

