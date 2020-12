Mercato – Zaza apre all’Inter dopo il rifiuto dello scorso anno. Al Torino può interessare Pinamonti

Chissà se l’Inter e Antonio Conte saranno disposti a riaprire a Simone Zaza le porte di Appiano Gentile, dopo il rifiuto inaspettato dello scorso anno. L’attaccante di proprietà del Torino, infatti, nel gennaio 2020 era stato indicato dal tecnico leccese come rinforzo dell’ultimo minuto che avrebbe riempito la casella del quarto attaccante. Per via della risposta negativa da parte dello stesso centravanti, però, in maniera inaspettata alla fine il prestito a Milano non era andato a buon fine. Ma, come scritto da torinogranata.it, le parti potrebbero presto riaggiornarsi.

Quest’anno le cose potrebbero decisamente cambiare perché adesso Zaza non è più considerato indispensabile per la società di Cairo, a causa dello scarso feeling con Marco Giampaolo che lo considera fuori dai suoi piani. L’Inter, però, nella lista dei desideri sul mercato ha in questo momento altre priorità, come Gervinho e Pavoletti. Qualora queste due piste non dovessero andare a buon fine, l’attaccante granata potrebbe rivelarsi un buon piano C, facendo pure leva sull’interesse che il Torino ha mostrato negli ultimi tempi nei confronti di Andrea Pinamonti.

