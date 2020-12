Laporta si gioca la carta Messi: “Ha fiducia in me. Se diverrò presidente gli farò una proposta importante”

Manca sempre meno alla fatidica data del 24 gennaio che in casa Barcellona non vedono l’ora che arrivi per eleggere e scoprire finalmente il nuovo volto alla guida del club. Tra i candidati alla presidenza del Barça, è molto quotato l’ex numero uno blaugrana Joan Laporta, che nel corso di una recente intervista rilasciata ad EFE si è giocato la carta Leo Messi per convincere tutti di essere la persona migliore in questo momento per rialzare le sorti del club. L’ex presidente vuole trattenere l’argentino ad ogni costo, nonostante le ultime voci di mercato sul suo conto che lo vedono in orbita di Inter, Manchester City e Paris Saint Germain. A seguire le parole di Laporta:

PRESIDENZA – “Sarà importante che Messi veda che il progetto presenta una squadra molto competitiva. Questa è la cosa più importante per lui. E in questo senso ho un vantaggio rispetto agli altri candidati: la credibilità di Leo. Sa che tutto ciò che ho detto l’ho sempre rispettato, me l’ha già fatto sapere. Voglio essere il nuovo presidente per fargli una proposta sportiva ed economica con la quale si senta a suo agio e gli faccia capire che il Barça vuole tornare al successo in Champions”.

RINNOVO – “Durante la mia presidenza abbiamo ricevuto molte offerte per Messi, sempre rifiutate. Non abbiamo mai avuto una crepa nel rapporto con Messi. Averlo con noi ha favorito tanti successi, ma ha pure migliorato la situazione economica con il club ed ha lasciato un’eredità sportiva, economica e sociale che mai era stata lasciata in un club nella storia del calcio. Quando saprò quanto potrò offrire, gli farò una proposta economica e sportiva che possa farlo riflettere. Ciò di cui sono sicuro è che se lo faccio, la prenderà almeno in considerazione ed avrà voglia di pensarci su con. entusiasmo”.

