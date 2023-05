Saranno circa 19mila i biglietti per la finale di Champions League a disposizione dell’Inter per la vendita diretta ai tifosi nerazzurri. La stima fatta dal club nerazzurro è di circa 100mila richieste che, dunque, in gran parte non saranno soddisfatte.

In assenza di direttive chiare dalla UEFA, con cui l’Inter è in contatto costante in queste ore, e viste le difficoltà organizzative ad Istanbul, dove anche i prezzi degli hotel sono esplosi, l’Inter secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport conta di annunciare nel weekend o al massimo all’inizio della prossima settimana le linee guida per le modalità di vendita dei biglietti. Parallelamente si stanno predisponendo dei pacchetti speciali, riservati agli Inter Club più rappresentativi e numerosi, che comprendono viaggio e biglietto.