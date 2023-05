L’anticipo di Inter-Atalanta a sabato 27 maggio ha fatto (giustamente) infuriare l’Inter. La squadra nerazzurra scenderà in campo ogni 72 ore in una settimana piena di impegni: Napoli in trasferta, finale di Coppa Italia contro la Fiorentina e sfida all’Atalanta anticipata al sabato. Questo nonostante la gara successiva a quella coi bergamaschi, ovvero la sfida col Torino, sia in programma ad una settimana di distanza, senza impegni infrasettimanali. Giustamente, dunque, in casa nerazzurra ci si chiede perché non solo la gara con l’Atalanta non sia stata fatta slittare a lunedì 29 maggio, ma addirittura sia stata anticipata.

Un problema che riguarda anche la stessa Fiorentina, che sarà in campo sabato 27 alle ore 18 contro la Roma. In questo caso però per la gara della Viola ad incidere sull’anticipo è stata la Roma, che mercoledì 31 maggio giocherà la finale di Europa League contro il Siviglia. Per l’Inter, invece, secondo La Gazzetta dello Sport l’anticipo è dovuto ad esigenze televisive. La tv viene prima della tutela degli infortuni dei calciatori, dunque. Eppure una squadra in finale nella massima competizione europea, vetrina incredibile per il calcio italiano, dovrebbe meritare un occhio di riguardo in più. Almeno noi la pensiamo così.

Sul poco preavviso, invece, la ‘colpa’ è dei calendari internazionali: per stilare il programma della 37a giornata si doveva aspettare il completamento delle finali europee. Così come solo il 29 maggio si sapranno gli orari dell’ultimo turno di campionato.