L’Inter può andare in prima fascia se il Manchester City vince Premier e Champions?

La corsa fino alla finale di questa Champions League ha permesso all’Inter di volare nel ranking UEFA continuando a scalare posizioni. In attesa di completare l’opera in campionato centrando la qualificazione aritmetica alla prossima Champions ormai ad un passo, molti tifosi si chiedono in quale fascia finirà la formazione nerazzurra ai prossimi sorteggi della fase a gironi.

Ranking UEFA alla mano la seconda fascia è ormai praticamente certa, ma è possibile sognare addirittura la prima? Sì, ma ad una sola condizione: bisogna battere il Manchester City in finale e dunque vincere questa edizione della Champions League.

A comporre la prima fascia per i sorteggi di Champions, infatti, sono solamente la vincitrice della Champions League, la vincitrice dell’Europa League e i restanti 6 posti sono assegnati alle squadre che hanno vinto il campionato nei 6 campionati europei con il ranking più alto (ad oggi Inghilterra, Spagna, Italia, Germania, Francia, Olanda).

Ma visto che il Manchester City ha praticamente vinto la Premier League, molti tifosi ci hanno chiesto cosa accadrebbe se il City dovesse vincere anche la Champions League. Ovviamente il City non può occupare due slot, quello della vincente della Premier League e della vincente della Champions League: si può liberare uno slot per l’Inter tramite il ranking? Purtroppo no. Nel caso in cui il City dovesse vincere entrambi i trofei, si libera uno slot per la vincente del 7° campionato in ordine di ranking, in questo caso il Portogallo.

All’Inter, dunque, non resta che vincere la Champions League per prendersi la prima fascia l’anno prossimo, ottenendo un considerevole vantaggio nei gironi. Altrimenti sarà in seconda fascia.