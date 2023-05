Ranking UEFA, Inter sempre più in alto: superata la Juventus

L’Inter è in finale di Champions League. Un traguardo storico che spedisce i nerazzurri nell’Olimpo del calcio europeo e il cui effetto si riflette anche nel Ranking UEFA. La squadra di Inzaghi, infatti, ha guadagnato ulteriori punti ed è ufficiale il sorpasso sulla Juventus.

La qualificazione ha fatto guadagnare molti punti all’Inter, che ora sono al 10° posto con 96mila punti. I bianconeri, al contrario, sono stati eliminati dall’Europa League, perdendo ulteriore terreno in classifica. Gli uomini di Allegri sono ora all’8° posto, ma dall’anno prossimo la situazione cambierà.

Dal conteggio, infatti, sparirà la stagione 2018/2019, ufficializzando, di fatto, il sorpasso in classifica dell’Inter, che si accomoderà così all’8° posto.

Con questi risultati, la seconda fascia nei sorteggi della prossima Champions League è praticamente certa. Questo vorrebbe dire avere un girone in teoria più abbordabile. Pertanto, il finale di campionato e la lotta per il quarto posto diventano decisivi. Ammesso che l’Inter non vinca la competizione, in quel caso i nerazzurri sarebbero di diritto in prima fascia.