FOTO – La Curva del Milan RISPONDE a Dimarco: “Ci sono dei limiti”

Ha suscitato parecchie polemiche l’episodio che ha visto coinvolto Dimarco al termine di Inter-Milan. Il difensore è stato costretto a scusarsi per i cori intonati nel post-partita, dopo aver trovato uno striscione minaccioso sotto la sua abitazione.

Qui sotto la risposta degli ultras rossoneri sul proprio profilo Instagram, che accettano le scuse del giocatore nerazzurro, ma ribadiscono la presenza di alcuni limiti, per non far cadere un presunto “patto di non belligeranza” tra le due tifoserie.