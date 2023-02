Bologna-Inter, designato l’arbitro Orsato: i precedenti

Il fischietto della sezione di Ischia arbitrerà i nerazzurri per la 28esima volta in campionato

In attesa del grande match europeo di questa sera che vedrà l'Inter affrontare il Porto a San Siro, quest'oggi sono state diramate ufficialmente le designazioni arbitrali in vista del prossimo turno di campionato. Una giornata 24 in cui la formazione nerazzurra dovrà fare i conti col passato, nello stadio in cui lo scorso anno con molta probabilità consegnò lo scudetto al Milan. La squadra di Simone Inzaghi farà infatti visita al Bologna al Dall'Ara, per la prima volta dopo la sconfitta viziata dalla famosa papera di Radu della passata stagione.