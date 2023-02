Inzaghi: “Champions? La possiamo vincere. Lautaro in continua crescita”

Anche per l'Inter torna la tanto attesa Champions League. Questa sera alle 21.00, i nerazzurri ospiteranno a San Siro il Porto. Un big match che potrebbe indirizzare le chance di qualificazione ai quarti di finale in vista del ritorno in Portogallo, una di quelle partite dalle emozioni forti che in genere esaltano un tecnico da gara secca come Simone Inzaghi. Proprio l'allenatore nerazzurro ha parlato del match nelle scorse ore ai microfoni di Prime Video: