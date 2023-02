Acerbi: “Dzeko o Lukaku? In queste partite serve una cosa”

Dopo i successi di Milan e Napoli, questa sera toccherà all' Inter affrontare la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League. Contro i nerazzurri ci sarà il Porto dell'ex Sergio Conceicao, formazione esperta in questa competizione e squadra temutissima dai ragazzi di Simone Inzaghi. Un match di grande importanza dinnanzi al tutto esaurito di questa sera atteso a San Siro. A poche ore dal fischio d'inizio, Francesco Acerbi ha parlato della preparazione della gara ai microfoni di Prime Video:

IMPATTO - "Le polemiche al mio arrivo all'Inter? Queste cose qua potevano segnarti, ma se hai obiettivi e credi in te stesso, vai avanti per la tua squadra. E' un equilibrio, il resto viene da sé. Sono sempre stato un ragazzo coi piedi per terra, sto giocando e son contento di essere qui".