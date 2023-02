Crocevia di Porto: Lautaro e Lukaku protagonisti attesi

Il 22 febbraio si giocherà la gara d'andata degli ottavi di Champions League tra l'Inter e il Porto: una partita che può contare su diversi precedenti

Martina Napolano

Il 22 febbraio si giocherà la gara d'andata degli ottavi di Champions League tra l'Inter e il Porto. Si tratta di una partita che può contare su diversi precedenti ricchi di spettacolo, e su una serie di incroci tipici della storia delle big europee. In realtà, andando al di là dei possibili pronostici meramente numerici, in tanti attendono questa partita con la speranza di ammirare insieme Lautaro e Lukaku. Vediamo di approfondire questo discorso.

Lautaro e Lukaku di nuovo insieme contro il Porto? — Il Porto è una squadra in salute, e quest'anno è stata capace di eliminare una corazzata come l'Atletico Madrid, guidato fra l'altro da un famoso ex interista: Simeone. Non si sa ovviamente come la penserà Inzaghi, ma è possibile che i tifosi interisti possano ammirare di nuovo insieme Lautaro e Lukaku: una delle coppie da gol più prolifiche degli ultimi anni, ricomposta in estate ma bloccata quasi subito dagli infortuni dell'attaccante belga. In Europa, si sa, l'attacco rappresenta sempre la miglior difesa, ma c'è da considerare la delicatezza di una gara davvero importante, che potrebbe rappresentare il vero crocevia per la stagione dell'Inter. Ad oggi i nerazzurri sono in leggero vantaggio nei pronostici, se si studiano le quote delle scommesse sportive, ma il Porto dell'ex Conceicao non è una squadra da prendere alla leggera.

Inter e Porto: come arrivano le due squadre all'ottavo di Champions — L'Inter arriva all'ottavo d'andata di Champions con il morale alle stelle. Gennaio è stato infatti un mese eloquente, che ha restituito alla squadra di Inzaghi tanta autostima e numerose certezze. Basti, ad esempio, pensare alle due gare dominate contro il Milan, e soprattutto alla conquista del secondo posto in classifica, in solitaria, con 3 punti di vantaggio sulla terza (la Roma). Lo scudetto ovviamente è e resta una missione impossibile, con il Napoli in fuga solitaria a +13, ma quest'anno il secondo posto vale come un trofeo. Anche il Porto sta attraversando un ottimo periodo, al punto che può essere considerato un po' come lo specchio dell'Inter. La squadra di Conceicao si trova infatti seconda in classifica, proprio come i nerazzurri, con 2 punti di vantaggio sulla terza (il Braga). Pure in questo caso i sogni scudetto sono molto complessi, anche se la prima classificata non è il Napoli: il Benfica, però, si trova comunque a +8 sul Porto.

Una partita di incroci, tutta da gustare — Quella tra Inter e Porto non è una partita qualsiasi. Innanzitutto, perché i portoghesi hanno in panchina uno degli ex-giocatori rimasti nel cuore dei tifosi interisti, ovvero Sergio Conceicao. Molti appassionati nerazzurri ricorderanno una partita contro il Porto letteralmente distrutta da Adriano, che nel 2005 riuscì da solo a sottomettere una squadra intera, con una fantastica tripletta. Anche in quell'occasione si giocavano gli ottavi di Champions League, ma era la gara di ritorno. Il successo contro il Porto permise all'Inter di accedere ai quarti di finale, dove venne però duramente sconfitta dal Milan. I rossoneri, a loro volta, dovettero subire in finale la rimonta del Liverpool dopo un vantaggio di 3 reti.