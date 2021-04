Brutte notizie per Antonio Conte in vista del prossimo impegno dell’Inter: mercoledì pomeriggio i nerazzurri ospiteranno il Sassuolo per il recupero della 28^ giornata e non saranno del match Marcelo Brozovic ed Alessandro Bastoni. Entrambi i calciatori erano diffidati e sono stati ammoniti questa sera contro il Bologna – curiosamente – in una stessa azione.