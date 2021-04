LIVE – Segui Bologna-Inter in diretta su Passione Inter

Dopo oltre due settimane riparte il calcio giocato per l’Inter. La formazione di Antonio Conte scenderà in campo questa sera dalle 20.45 in trasferta al Dall’Ara contro il Bologna. Da capolista del campionato, la squadra nerazzurra dovrà necessariamente ripartire dai tre punti per lanciare l’ennesimo segnale inequivocabile alle inseguitrici.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI BOLOGNA-INTER

(In attesa di conferma) BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Barrow.

(In attesa di conferma) INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Lautaro, Lukaku.

LA CLASSIFICA DELLA SERIE A AGGIORNATA

LA CLASSIFICA DEI MARCATORI

