Da Joao Mario a Nainggolan: l’Inter e quel tesoretto da 60 milioni di euro dai giocatori in prestito

Al momento il mercato dell’Inter è immobile, in attesa di avere più chiarezze attorno al futuro societario del club. Marotta e Ausilio intanto sperano di poter monetizzare qualcosa dai diversi giocatori di proprietà nerazzurra attualmente in prestito.

In primis ci sono Joao Mario e Nainggolan: il primo sta facendo molto bene allo Sporting CP, l’Inter vorrebbe incassare 10 milioni e il club portoghese proverà a confermarlo, il secondo vorrebbe rimanere al Cagliari ma ogni discorso è legato alla salvezza del club rossoblu (in più c’è da fare i conti con l’alto ingaggio da 4,5 milioni di euro che non aiuta).

In ballo altri 45 milioni di riscatto: 6 per Gravillon (Lorient), 12 per Dalbert (Rennes), 13.8 per Lazaro (Borussia M), 7 Di Gregorio (Monza) e 6.5 Dimarco (Verona).

