Inter e lo stallo sul mercato. Gli agenti si sono fatti già avanti: la risposta di Marotta e Ausilio è inequivocabile

Il mercato dell’Inter è bloccato, in attesa di conoscere quale sarà la decisione di Suning e il futuro del club nerazzurro. Come riportato da Tuttosport Ausilio e Marotta, per il momento, sono stati costretti a chiudere le porte a tutti gli agenti che nelle ultime settimane hanno provato ad avvicinarli per proporre i loro assistiti, tra questi anche giocatori svincolati.

Al momento tutto è rimandato tra qualche mese, le coordinate e il budget a disposizione devono ancora essere fissate. Un possibile spiraglio potrebbe essere rappresentato dai giocatori in prestito e da quel tesoretto da 60 milioni di euro.

