L’incubo è forse finito. Tamponi tutti negativi ad Appiano: anche D’Ambrosio è guarito

Ora forse è davvero finita. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, tutti i tamponi effettuati ieri ad Appiano hanno dato esito negativo. Questo significa che anche Danilo D’Ambrosio è guarito e che anche dai test sottoposti ai nazionali, tra cui gli azzurri, non sono emersi ulteriori casi di positività.

Una bella notizia per Antonio Conte a poche ore dalla sfida contro il Bologna, in programma questa sera al Dall’Ara. Il tecnico nerazzurro potrà contare ora su tutto il gruppo per il rush finale di campionato, in attesa di capire le reali condizioni di Kolarov e Perisic.

