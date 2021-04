Social – D’Ambrosio torna ad Appiano Gentile: primo allenamento in solitaria

Si è aperta con una buonissima notizia la 29esima giornata di Serie A in casa Inter. Questa mattina, infatti, il tampone molecolare di Danilo D’Ambrosio ha dato finalmente esito negativo, come del resto tutti gli altri test effettuati alla squadra. Il difensore nerazzurro, fuori da due settimane, ha ottenuto così il via libera per tornare ad allenarsi ad Appiano Gentile, nonostante negli ultimi giorni avesse già lavorato a casa sotto il monitoraggio dello staff tecnico interista.

Come dimostrato dalla foto postata con una storia di Instagram, D’Ambrosio è tornato a riassaggiare il profumo dei campi di Appiano Gentile. Il difensore si allenerà da solo sia oggi che domani, visto che tutta la squadra è partita per la trasferta di Bologna. Qualora le sue condizioni dovessero dare una buona risposta nei prossimi giorni, potrebbe addirittura tornare in corsa per una convocazione in vista del recupero della 28esima giornata che si giocherà il prossimo mercoledì contro il Sassuolo.

