Mercato – Tuttosport rivela: “L’Inter aveva in mano Tonali. Lo stop di Suning ha fatto saltare tutto”

Quanto avvenuto la scorsa estate tra l’Inter e Sandro Tonali è stato confermato questa mattina nella versione fornita da Tuttosport. Il club nerazzurro aveva effettivamente in pugno il giovane centrocampista classe 2000, per il quale Marotta e Ausilio avevano lavorato nei mesi precedenti. I due dirigenti, però, non potevano proprio prevedere che lo scoppio di una pandemia potesse causare così tanti danni a livelli economici da non poter affondare il colpo da circa 40 milioni di euro.

Per questo motivo, una volta stoppata l’operazione con il Brescia dal no di Suning, il club nerazzurro si è precipitato a chiudere la trattativa di mercato a costo zero con Arturo Vidal, sacrificando il giovane talento. A quasi un anno di distanza, va detto che Tonali non rappresenta ad oggi un grosso rammarico per l’Inter visto il rendimento fin qui deludente in maglia Milan. Ma a fronte della giovanissima età del ragazzo, di tempo a disposizione per dimostrare le sue vere qualità ne rimane a sufficienza.

LE ULTIME SULLE PROBABILI FORMAZIONI DI BOLOGNA-INTER >>>