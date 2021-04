Dopo la lunga pausa, dovuta prima alla gara rinviata a causa del focolaio di Covid all’interno della rosa e poi alla sosta per le Nazionali, l’Inter è pronta a tornare in campo per inseguire l’obiettivo scudetto. Questa sera alle 20.45 la formazione di Antonio Conte sarà di scena al Renato Dall’Ara contro il Bologna: di seguito la presentazione della squadra di Sinisa Mihajlovic in cinque punti.

