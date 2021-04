CdS – Flop Champions e bilancio in rosso: la Juventus rinvia gli stipendi da marzo a giugno. Ma non era solo Suning?

La pandemia e il coronavirus hanno avuto un impatto notevole e negativo sui bilanci economici di tutti i club calcistici del mondo. Non solo su quello dell’Inter e sulle strategie di Suning, come molti giornali hanno scritto per diverso tempo.

Secondo il Corriere dello Sport la Juventus, dopo aver già un anno fa congelato e parzialmente restituito quattro mensilità (l’Inter non ha mai ridotto gli stipendi al contrario di tanti altri club), anche a sto giro è pronta a chiedere un ulteriore sacrificio simile a tutta la squadra, rimandando al prossimo esercizio il pagamento degli stipendi di marzo, aprile, maggio e giugno. L’eliminazione dalla Champions League ovviamente non ha aiutato e ha costretto la famiglia Agnelli a rivedere i suoi piani.

