Gosens resta a galla a Bologna: tutti i numeri ed il giudizio sui quotidiani

Anche per la community di Passione Inter è stato il migliore in campo

Redazione Passione Inter

Nella domenica storta di Bologna, tra i pochi calciatori dell'Inter a salvarsi figura sicuramente il nome di Robin Gosens. Schierato titolare al posto dell'infortunato Dimarco, il tedesco è in ritardo con Acerbi nella marcatura di Orsolini che decide la partita dopo l'errore di D'Ambrosio, ma è sostanzialmente una delle poche sbavature in una partita nel complesso positiva per l'ex Atalanta, tra i più vivi sul fronte offensivo.

Rimasto in campo per tutto l'incontro, Gosens ha toccato 69 palloni generando due occasioni da gol e tentando due volte il tiro, di cui uno nello specchio della porta. A questi si aggiungono 3 palloni recuperati e 18 passaggi in avanti riusciti. Anche per i principali quotidiani italiani la prova di Gosens merita la sufficienza piena.

La Gazzetta dello Sport, voto 6 -È solo alla terza da titolare in campionato, fatica come tutti a entrare nel match, ma alla fine è l’unico che propone qualcosa di serio come le due palle gol per Calhanoglu e Lukaku. E prova anche il tiro.

Corriere dello Sport, voto 6,5 -Quando Posch e Orsolini affondano non è che sia impeccabile ma nell’altra fase mette in mezzo un paio di buoni palloni. Come quello per Lautaro. È sua l’ultima conclusione dell’Inter parata da Skorupski.

Tuttosport, voto 6,5 -Si presenta con un bel salvataggio e, quando contrattacca, trova sempre situazioni interessanti. C’è vita oltre a Dimarco.

Passione Inter, voto 6 -Permette all'Inter di risalire il campo con costanza grazie alle sue sgroppate. Cresce con il passare dei minuti e anche in fase difensiva se la cava bene. Fa più fatica nella ripresa, ma è l'unico a crederci fino alla fine.