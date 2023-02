Confronto Inzaghi-dirigenza: Simone non rischia, ma c’è attesa per un intervento pubblico del club

Bologna-Inter 1-0 è stata la settima sconfitta in 24 partite di campionato per la squadra di Simone Inzaghi. Sette come le sconfitte accumulate anche da Antonio Conte, ma nell'arco dei suoi due anni alla guida dell'Inter (4 + 3). Nonostante la delusione, però, non cambiano i piani per questa settimana: oggi giornata di riposo, mentre il ritrovo ad Appiano Gentile è fissato per domani. Rivedersi permetterà sia di iniziare il lavoro in preparazione di Inter-Lecce di domenica prossima, sia confrontarsi faccia a faccia per Inzaghi e la dirigenza. Quest'ultima nei minuti successivi al ko di Bologna ha deciso di non parlare ai microfoni, ma secondo La Gazzetta dello Sport ci sarebbe attesa per un'uscita pubblica proprio nelle prossime ore.