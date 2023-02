Bologna-Inter, Lautaro Martinez: “Così non si va da nessuna parte. Io do sempre il 100%”

Un Toro abbastanza deluso al termine della gara

Enrico Traini

Un deluso Lautaro Martinez ha parlato della prestazione dell'Inter al termine della sconfitta subita in casa del Bologna.

Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport e Dazn:

SKY SPORT

DELUSIONE -"Parlando a caldo potrei sbagliare. Però il mio pensiero ora è che così non andiamo da nessuna parte. Dobbiamo cambiare subito. Abbiamo fatto una bella partita in Champions League, arriviamo carichi e facciamo questa prestazione che non va bene. Dobbiamo fare meglio, perché così non si va da nessuna parte".

MOTIVAZIONI -"Il Bologna è una grande squadra e lo ha dimostrato. Ha fatto meglio di noi. Dobbiamo avere più continuità e giocare come contro il Porto. Il campo e il tempo erano brutti per tutti. Sono qua per chiedere scusa a tutti i tifosi che ci supportano sempre".

DISCUSSIONI -"Tra di noi ci parliamo di sicuro. Io sono chiaro davanti ai microfoni e nello spogliatoio. Se c'è qualcosa da dire la dico".

PRESTAZIONI PERSONALI -"Io cerco sempre di dare il 100%. A volte la palla, entra altre no. Io lavoro sempre per l'Inter e i miei compagni. Quello ce penso di me, lo tengo per me. Così come quello che dico ai miei compagni lo dico nello spogliatoio. La continuità è sicuramente importante per raggiungere gli obiettivi".

DAZN

APPROCCIO - "Ci è mancato approcciare la partita come si doveva. Anche il secondo tempo abbiamo fatto tanta fatica. Abbiamo avuto un paio di occasioni, ma abbiamo giocato malissimo. Sono deluso. Ora dobbiamo recuperare le energie e pensare al Lecce".

LUCIDITÀ -"Sicuramente dovevamo essere più lucidi. Loro hanno fatto una grande partita, sono stati superiori a noi. Deve essere un allarme: dobbiamo compattarci e alzare il livello in allenamento".

ERRORI - "L'approccio alla partita ha pesato di più. Abbiamo avuto una bella settimana e stavamo bene. Oggi invece non abbiamo approcciato la partita come dovevamo farlo. Dobbiamo migliorare tanto, perché il Napoli è a +18 e noi dobbiamo rimanere lì".

IMPEGNO - "Se non hai motivazioni con l'Inter, non puoi giocare a calcio. Non credo sia questo. Loro hanno approcciato meglio di noi e ora dobbiamo preparare bene la partita con il Lecce. Dobbiamo fare 3 punti per continuare la corsa in Champions".

COMPAGNI - "Quello che dico ai miei compagni lo lascio nello spogliatoio. Posso dire che lavoreremo tutti insieme per portare l'Inter in alto".