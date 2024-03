Giornata di allenamento per i nerazzurri ad Appiano Gentile, alla vigilia della partenza per l’Emilia Romagna, dove sabato alle ore 18:00 si giocherà Bologna-Inter.

Simone Inzaghi sorride perché alla Pinetina si è rivisto con i compagni Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco può essere considerato a disposizione e domani si allenerà nuovamente in gruppo: la sua convocazione per il Dall’Ara non è in discussione, così come il suo impiego al Civitas Metropolitano contro l’Atletico Madrid mercoledì prossimo. E a questo proposito, il tecnico piacentino sta pensando a una mossa a sorpresa.

Calhanoglu potrebbe infatti partire da titolare contro i felsinei, anche se Inzaghi sta ancora valutando l’opportunità bilanciando pro e contro. Da un lato il tecnico non schiera quasi mai dal 1′ i giocatori di rientro dall’infortunio (unica eccezione Lautaro Martinez, subito in campo all’Epifania contro il Verona dopo lo stop muscolare che gli fece saltare Lecce e Genoa), dall’altro vorrebbe mettere minuti nelle gambe del numero 20 per averlo al top della condizione contro i Colchoneros.

L’unica cosa certa è che a Bologna ci sarà una staffetta fra Calhanoglu e Asllani, con uno dei due che giocherà un’ora e l’altro in campo intorno al 60′. Da stabilire, tuttavia, quale sarà l’ordine di entrata e uscita fra il turco e l’albanese. Inzaghi non vuole correre alcun rischio, ma al tempo stesso sa che avere il numero 20 al 100% può indirizzare la qualificazione ai quarti di Champions League.