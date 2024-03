Valentin Carboni parla già da interista: “Vi racconto Monza-Juve”

Valentin Carboni, attaccante argentino di proprietà dell’Inter e in prestito al Monza, ha rilasciato un’intervista al canale YouTube Elitalo33. Il classe 2005, valutato costantemente da Marotta e Ausilio nell’ottica di una permanenza in Prima Squadra l’anno prossimo, ha elogiato i nerazzurri all’interno di un format che prevedeva domande e risposte secche.

Quando gli è stato chiesto chi fa il miglior calcio in Italia e in Europa, Carboni ha risposto “Inter“ senza esitare. E a proposito del gol con l’esultanza più sentita, ha citato quello contro la Juventus dello scorso dicembre, valso l’1-1 poi reso inutile dall’1-2 di Gatti (a sua volta definito come “quello che mi ha colpito di più emotivamente in negativo“).

L’argentino, infine, ha parlato anche dell’esperienza dello scorso anno all’Inter: “L’anno scorso all’Inter ho imparato tanto, dentro e fuori dal campo. È molto bello giocare con Lautaro, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan: sono giocatori veramente fortissimi, ho imparato tanto da loro. Solo guardandoli puoi imparare qualcosa“.