La nuova stoccata di Lukaku all’Inter: “Tanta gente non sa una cosa”

Fra i protagonisti di Roma-Brighton, andata degli ottavi di finale di Europa League finita 4-0 per i giallorossi, Romelu Lukaku (autore della seconda rete) si è soffermato ai microfoni di Sky Sport nel post-partita per commentare la gara, lasciandosi andare anche a qualche riferimento sul suo passato.

Queste le parole del belga: “Quando sono arrivato ho avvertito subito l’amore dei tifosi per questa magnifica squadra, Nainggolan mi aveva preparato tanto nei giorni precedenti per capire come mi sarei dovuto comportare alla Roma. I miei compagni sono stati bravissimi con me, Mourinho mi ha aiutato e lo stesso sta facendo De Rossi. Io cerco sempre di dare il massimo per la Roma perché ero in una situazione difficile: tanta gente non sa quale fosse la mia situazione, ma ringrazio tanto la Roma per avermi aiutato“.

Lukaku fa riferimento alla scorsa estate, quando sembrava destinato a vestire nuovamente la maglia dell’Inter a titolo definitivo, prima del ripensamento di metà luglio che lo ha portato nel mese successivo allo sbarco nella Capitale.