Biasin: “Chi sarà secondo me il nuovo portiere dell’Inter”

Fra le decisioni più importanti che l’Inter dovrà prendere sul mercato la prossima estate c’è quella relativa al portiere. Con Yann Sommer certamente confermato dopo la prima stagione a Milano, gli interrogativi riguardano il secondo estremo difensore.

Oggi i nerazzurri hanno in rosa Emil Audero, arrivato in prestito con diritto di riscatto dalla Sampdoria, ma il suo futuro resta incerto. Giuseppe Marotta e Piero Ausilio dovranno scegliere se optare per l’acquisto a titolo definitivo dell’attuale vice Sommer, su un nuovo prestito da strappare alla Samp o sull’investimento per un profilo futuribile che possa gradualmente diventare titolare.

A esprimersi sulla questione è stato Fabrizio Biasin parlando a TVPlay: “Secondo me il portiere titolare dell’Inter l’anno prossimo sarà ancora Sommer. Sul secondo mi aspetto un profilo conscio di dover fare la riserva. La mia sensazione è che l’Inter prenderà un secondo portiere che poi più avanti possa diventare il primo. Anche qualche profilo in Sudamerica, magari“.

Restringendo il campo ai portieri osservati con più attenzione dall’Inter, in Sudamerica (per la precisione all’Athletico Paranaense) gioca il brasiliano Bento, per il quale i nerazzurri hanno già strappato un’opzione verbale.