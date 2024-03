L’Inter prenota l’erede di Sommer: si può chiudere a 15 milioni

L’Inter continua a monitorare la situazione portieri in giro per l’Italia e anche per l’Europa. Nulla è stato ancora deciso in merito all’eventuale prosieguo dell’avventura di Emil Audero come vice di Yann Sommer, ma la dirigenza di Viale della Liberazione è pronta a cogliere eventuali opportunità per acquistare un estremo difensore giovane e futuribile, che possa gradualmente diventare titolare.

Ieri a Monza c’era Samir Handanovic per visionare Michele Di Gregorio, canterano nerazzurro e mai uscito dai radar di Marotta e Ausilio. Sul taccuino, però, c’è anche un profilo che da tempo piace alla dirigenza e che risponde al nome di Bento Matheus Krepski, brasiliano classe 1999 attualmente in forza all’Athletico Paranaense fino al dicembre 2026. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, i nerazzurri avrebbero già strappato al club carioca una sorta di opzione verbale per una cifra di 15 milioni di euro.

Investendo questa somma, dunque, Bento potrebbe approdare a Milano per la stagione 2024-25. Il pallone è nella metà campo dell’Inter, che ha ancora alcuni mesi a disposizione per valutare l’opportunità di tale esborso economico, monitorando crescita e prospettive del portiere brasiliano.