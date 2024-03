Analisi TOTALE Inter-Genoa: segreti, preview e formazioni

1 di 4

L’ANALISI DI INTER-GENOA

L’Inter ha allungato a +12 sulla Juventus, ma non vuole interrompere la sua marcia in campionato, con 8 vittorie consecutive all’attivo. I nerazzurri affronteranno il Genoa, ultima squadra a fermarli sul pareggio, nella 27a giornata di Serie A. La sfida di San Siro sarà arbitrata da Giovanni Ayroldi e sarà in diretta su DAZN e Sky Sport.

Che tipo di partita attende l’Inter? Proviamo a capirlo nella nostra analisi.

