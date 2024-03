Inter, battere il Genoa per raggiungere un traguardo clamoroso

Domani sera a San Siro (ore 20:45) è in programma Inter-Genoa, gara valida per la 27a giornata di Serie A. I nerazzurri di Simone Inzaghi vanno a caccia della dodicesima vittoria consecutiva fra tutte le competizioni (il record è di 13 e risale al 2007-08) e della nona in Serie A che consentirebbe di mantenere come minimo inalterate le distanze dalla Juventus seconda in classifica, attualmente a -12.

C’è però un significato ulteriore, nascosto nella sfida del Meazza. L’Inter, battendo la formazione di Alberto Gilardino, si porterebbe a quota 72 punti. Un numero enorme, vero, ma reso ancor più rumoroso dal fatto che fu lo stesso punteggio con cui i nerazzurri chiusero lo scorso campionato, quello delle 12 sconfitte. Raggiungere lo stesso traguardo, ma farlo con 11 partite ancora da giocare, renderebbe una volta in più l’idea della differenza colossale fra l’Inter 2022-23 e l’Inter 2023-24 in Serie A.