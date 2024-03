Massimo Mauro ha rilasciato un’intervista esclusiva a Tuttosport nel giorno di Napoli-Juventus. L’ex bianconero si è concentrato soprattutto sul momento della squadra di Allegri, in piena lotta per lo scudetto fino all’inizio di febbraio e poi allontanatasi dall’Inter dopo una serie di risultati negativi. Per l’opinionista, tuttavia, sarebbe stato un errore arbitrale a fare da spartiacque nella stagione della Juventus.

“Sinceramente vedo diversi giocatori che non hanno più la condizione di forma dei precedenti due mesi, che ritengo siano stati meravigliosi: la squadra vinceva, segnava tanto e giocava anche molto bene. Poi, d’incanto, la stagione è girata sull’espulsione, secondo me molto discutibile, patita in avvio di gara contro l’Empoli (quella di Milik, ndr): da quel pareggio in poi, il rendimento è calato in maniera quasi inspiegabile“.

La Juventus ha ancora speranze di scudetto? “Se guardiamo contro chi ha perso punti nell’ultimo mese, è evidente che non possa competere per il titolo. Ma fino a gennaio, sinceramente, aveva dato la sensazione opposta: per i risultati, d’accordo, ma anche per la qualità del gioco raggiunta in inverno, voglio ribadirlo. E anche gli scontri diretti hanno raccontato di due squadre vicine. All’andata è uscito un pareggio in cui la Juve non ha certo fatto peggio dell’Inter. Al ritorno è stata negativa la prestazione dei bianconeri nel primo tempo, ma non ho visto il gruppo di Inzaghi così superiore. Ha meritato, per carità, ma la vittoria soltanto di misura non è stata bugiarda“.